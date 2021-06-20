Крокодил напал на мальчика на пляже в Мексике

Крокодил напал на ребенка на пляже в Мексике. Фото: pixabay.com

Крокодил напал на ребенка на пляже в Мексике. Фото: pixabay.com

Крокодил напал на ребенка в Мексике. Инцидент произошел на отдельной зоне на пляже в курортном городе Канкун, в Мексике, сообщает издание Noticias Cancun.

Крокодил неожиданно выскочил из мангровых зарослей, схватил зубами за руку восьмилетнего мальчика и попытался утащить его за собой.

Родители спасли ребенка от кровожадной рептилии. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, крокодил мог казаться на пляж из-за сильных ливней, которые затопили ближайшие лагуны, где обычно живут эти животные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые смогли восстановить вид крокодилов, которые существовали почти 200 млн лет назад. Они не сильно отличаются от современных особей. Для своей работы эксперты использовали современные технологии, которые позволили проследить этапы эволюции крокодилов.