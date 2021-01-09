Ученые выяснили, почему крокодилы почти не изменились со времен динозавров

Ученые смогли восстановить вид крокодилов, которые существовали почти 200 млн лет назад. Они не сильно отличаются от современных особей.
Такой вывод сделали британские специалисты из Бристольского университета. Исследование было размешено в журнале Nature Communications Biology. Для своей работы эксперты использовали современные технологии, которые позволили проследить этапы эволюции крокодилов. В итоге, ученые смогли составить примерный образ пресмыкающихся, живших в юрском периоде.
Таким образом, пресмыкающиеся практически не изменились с тех пор. Они также имели мощные конечности, хвосты и своеобразную походку. Подобные незначительные изменения в науке называются, – «прерывистое равновесие». Такой метод говорит о том, что крокодилы еще в эпоху динозавров смогли обрести свою оптимальную форму, которую незачем менять.
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