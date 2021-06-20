Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 21 июня: дождь, гроза и +34 градуса

В начале рабочей недели жителей Северной столицы ожидает ухудшение погодных условий.

Во вторник, 21 июня, в городе ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 градусов.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в дневное время столбики термометров поднимутся до отметки в +32…+34 градуса.

Во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь и гроза. При грозе порывы ветра до 14 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20 июня в Петербурге температура воздуха ожидается на уровне +31…+33 градусов.