Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 21 июня: дождь, гроза и +34 градуса

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 21 июня: дождь, гроза и +34 градуса
В Петербурге ожидается дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В начале рабочей недели жителей Северной столицы ожидает ухудшение погодных условий.

Во вторник, 21 июня, в городе ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 градусов.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в дневное время столбики термометров поднимутся до отметки в +32…+34 градуса.

Во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь и гроза. При грозе порывы ветра до 14 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20 июня в Петербурге температура воздуха ожидается на уровне +31…+33 градусов.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб погодные условия


 

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