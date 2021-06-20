Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии

Россия стала главным поставщиков товаров для Евросоюза на фоне периода восстановления после пандемии.

Взаимный торговый оборот с января по май 2021 года составил 70 миллиарда евро, сообщает РИА «Новости». Импортные поставки Евросоюза из России достигли 42,5 миллиарда евро. Это на 12,5 процента больше по сравнению с 2020 годом.

Главный интерес Европы — это российское топливо. Евросоюз начал скупать товары у других государств на фоне ослабления ограничений. Так Европейская экономика восстанавливается после 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Европарламенте разработали правила для ведения дел с Россией. Комитет по международным отношениям Европарламента сформулировал основные принципы выстраивания отношений с Россией. Как сообщает RT, принцип «поддержки демократии» предполагает противостоять «русскоязычной пропаганде».