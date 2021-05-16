В Европарламенте разработали правила для ведения дел с Россией

Отдельно Евросоюзу предложили вместе с НАТО и международными партнерами продолжать давление на Москву. Фото: pixabay

Отдельно Евросоюзу предложили вместе с НАТО и международными партнерами продолжать давление на Москву. Фото: pixabay

Комитет по международным отношениям Европарламента сформулировал основные принципы выстраивания отношений с Россией.

Как сообщает RT, принцип «поддержки демократии» предполагает противостоять «русскоязычной пропаганде». Для этого Евросоюзу предлагается создать круглосуточный телеканал.

Авторы доклада заявляют, что России нужно рассказывать о выгодах, которые она может получить от демократического преобразования. Под этим предполагается упрощение визового режима, программы инвестирования в свободную торговлю и стратегическое партнерство.

Чтобы «защитить демократию во всем мире», авторы документа заявляют, что Евросоюзу следует объединиться с США и совместно разработать общие меры в части санкций и поддержки активистов.

Также предлагается в любом диалоге с Москвой в первую очередь учитывать вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов.

Отдельно Евросоюзу предложили вместе с НАТО и международными партнерами продолжать давление на Москву, чтобы та прекратила «вмешательство» в дела региона «Восточные партнерства» и вернула «оккупированные территории восточных государств — соседей ЕС».

Если Москва продолжит «агрессивные действия», то Евросоюзу советуют рассмотреть вопрос об отключении ее от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, руководству ЕС предлагают составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЕС призвал Россию пересмотреть список недружественных стран.