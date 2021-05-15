ЕС призвал Россию пересмотреть список недружественных стран

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию пересмотреть список недружественных стран.

По его словам, этот список создан необоснованно.

«Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, 14 мая российское правительство утвердило перечень недружественных государств. В список попали только Соединенные Штаты и Чехия.

В апреле Кремль объявил 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Это произошло на следующий день после высылки российских дипломатов из республики. Чехия посчитала, что дипломаты работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые якобы связаны со взрывами во Врбетице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Чехия намерена потребовать от России миллионы долларов из-за взрывов во Врбетице.