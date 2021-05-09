Чехия намерена потребовать от России миллионы долларов из-за взрывов во Врбетице

Чехия намерена потребовать от России не менее 1 млрд крон компенсации (более 47 млн долларов) в качестве компенсации за взрывы, произошедшие на складах боеприпасов во Врбетице.

«Наиболее подходящим решением вопроса является требование компенсации в соответствии с международным правом. Если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет много времени», — заявила в эфире Чешского телевидения министр финансов республики Алена Шиллерова.

Названная сумма может вырасти, так как дополнительные запросы на компенсацию могут предъявить пострадавшие регионы.

Отношения между двумя странами обострились после того, как власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Российские спецслужбы обвинили в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.