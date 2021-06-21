Петербургский фотограф заметил скопу, поймавшую крупного леща

Петербургский фотограф заметил скопу, поймавшую крупного леща
Скопа занесена в Красную книгу Ленобласти. Фото: скриншот "Птицы СПб и России"

В Приморском районе заметили хищную птицу скопу, которую также называют птицей-рыболовом. Она держала в лапах крупную добычу.

Фотограф Антон Кубышкин поделился снимками в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте». Он рассказал, что заметил скопу 20 июня в Приморском районе.

Он заснял скопу, поймавшую крупного леща. Кубышкин признался, что его удивил размер добычи: лещ был весьма здоровым по сравнению с птицей.

«Хотя я совсем новичок в таких наблюдениях. Наверняка, это обычное явление и размер вполне стандартен», — добавил фотограф.

Скопа занесена в Красную книгу Ленобласти. Это крупная хищная птица, длина которой может достигать 58 сантиметров, а с размахом крыльев — 170 сантиметров. Лапы и когти скопы более длинные, чем у других хищных птиц, что способствует захвату скользкой рыбы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фотограф заметил в Ленобласти краснокнижную гагарку.

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Петербургский фотограф заметил скопу, поймавшую крупного леща