На Пискаревском проспекте девушка повисла на раме окна

Девушка выпала с третьего этажа на Пискаревском проспекте. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Девушка выпала с третьего этажа на Пискаревском проспекте. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге в Красногвардейском районе города с третьего этажа упала девушка.

Как стало известно Gazeta.SBb.ru, 19 июня в 01:44 правоохранительным органам сообщили о падении с высоты молодой девушки.

По словам очевидца, на Пискаревском проспекте во дворе с высоты выпал человек. На вид девушке примерно 25 лет.

По мнению очевидца, она немного посидела на подоконнике, а затем повисла на руках на раме окна. Затем же, видимо, не удержалась и спрыгнула. В результате падения девушка получила телесные повреждения головы и груди.

Ее госпитализировали в больницу.

Отмечается, что в той квартире, из окна которой выпала девушка, никто не открывал дверь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе пенсионерка выпала из окна больницы, в которой лечилась.