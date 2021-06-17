В Выборгском районе пенсионерка выпала из окна больницы, в которой лечилась

Женщина в Выборгском районе выпала из окна больницы. Фото: pixabay

Женщина в Выборгском районе выпала из окна больницы. Фото: pixabay

В Петербурге в Выборгском районе города возле медицинской санитарной части был обнаружен труп 67-летней пенсионерки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 июня в 08:00 правоохранительным органам сообщили, что по адресу проспект Культуры дом 4 из окна выпала женщина.

Оказалось, что все произошло в стенах клинической больницы. Так, 67-летняя пенсионерка выпала с девятого этажа медучреждения.

Отмечается, что погибшая женщина проходила лечение в данной больнице, в отделении первой хирургии.

Тело пенсионерки нашли у здания медсанчасти.

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