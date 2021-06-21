После ДТП в Тихвинском районе зажало два человека

После ДТП в Тихвинском районе пострадали двое. Фото: pixabay.com

После ДТП в Тихвинском районе пострадали двое. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Тихвинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое людей оказались зажаты.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня случилась авария, в которой были пострадавшие.

Так, в 11:32 правоохранительным органам по Тихвинскому району сообщила женщина, что на расстоянии 5-10 километров от деревни Бурмакино произошло ДТП.

После столкновения «Шевроле» и «Рено» оказались зажаты два человека.

Отмечается, что заявителем является очевидец происходящего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Дорожный инцидент произошел 10 июля у дома 1 на Горском шоссе.