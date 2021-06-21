После ДТП в Тихвинском районе зажало два человека

После ДТП в Тихвинском районе зажало два человека
После ДТП в Тихвинском районе пострадали двое. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Тихвинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое людей оказались зажаты.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня случилась авария, в которой были пострадавшие.

Так, в 11:32 правоохранительным органам по Тихвинскому району сообщила женщина, что на расстоянии 5-10 километров от деревни Бурмакино произошло ДТП.

После столкновения «Шевроле» и «Рено» оказались зажаты два человека.

Отмечается, что заявителем является очевидец происходящего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Дорожный инцидент произошел 10 июля у дома 1 на Горском шоссе.

дорожное происшествие дтп Тихвинский район


 

Новости партнеров
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские эксперты расскажут, когда туристический и ресторанный бизнес ...
Воспитатель из Колпино обнаружил человеческие останки
В Петербурге будет аномальная жара в ближайшие дни
Петербург чистят и моют 940 человек и более 500 единиц техники
В Петербурге партия «Новые люди» начала собирать подписи за очистку реки Новой
В Кудрово мужчина закрыл своего знакомого в квартире с двумя бутылками ...
На Тельмана легковушка сбила велосипедиста
На станции «Лиговский проспект» на пути упал пассажир: его увезли ...