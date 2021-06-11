В Выборгском районе произошло смертельное ДТП

В Выборгском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

Дорожный инцидент произошел 10 июля у дома 1 на Горском шоссе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, водитель 1969 года рождения, находясь за рулем легкового автомобиля, повернул налево на Горское шоссе, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с иномаркой под управлением пенсионера.

От полученных ранений пожилой мужчина скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП: водитель пассажирского автобуса №2 потерял управление и влетел в столб. Транспорт буквально «встал на дыбы», оказавшись на высоте около трех метров над землей.