В Выборгском районе произошло смертельное ДТП

В Выборгском районе произошло смертельное ДТП
Мужчина скончался в результате происшествия. Фото: Pixabay

В Выборгском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

Дорожный инцидент произошел 10 июля у дома 1 на Горском шоссе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, водитель 1969 года рождения, находясь за рулем легкового автомобиля, повернул налево на Горское шоссе, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с иномаркой под управлением пенсионера.

От полученных ранений пожилой мужчина скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП: водитель пассажирского автобуса №2 потерял управление и влетел в столб. Транспорт буквально «встал на дыбы», оказавшись на высоте около трех метров над землей.

авария выборгский район дтп


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Массовое ДТП произошло на съезде с КАД на Косыгина
В Петербурге у сотрудника строительной фирмы угнали Mitsubishi Outlander ...
Пожилая петербурженка лишилась более 900 тысяч после разговора с ...
Редкий симптом и риск ухудшения ситуации: COVID-19 в России и мире
В Выборгском районе произошло смертельное ДТП
В Петербурге «заминировали» метро и «Пулково»
На Наставников мужчина с отверткой ограбил прохожего, а после попался полиции
Утром пятницы в Петербурге собрались 4-балльные пробки