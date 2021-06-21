В Москве не заметили улучшения эпидемиологической обстановки

В Москве не заметили улучшения эпидемиологической обстановки
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Каждый день количество зараженных коронавирусом растет.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что власти Москвы пока не заметили улучшения в ситуации с коронавирусом, несмотря на введенные ограничения. Об этом сегодня, 21 июня, пишет РИА Новости.

«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе»,

— сказала она.

Напоминаем, что за последние сутки в Москве заболели более 7,5 тысяч человек, из них госпитализировали 1,6 тысяч, летальных исходов зафиксировали 79. В городе ввели сразу несколько жетских ограничений до 29 июня: в городе, например, не работают детские площадки и игровые комнаты, фудкорты, зоопарки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки коронавирус подтвердился у 17,3 тысячи человек.

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