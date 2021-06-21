В России за сутки коронавирус подтвердился у 17,3 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 378 человек.

Об этом стало известно сегодня, 21 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 334 204 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 440 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 129 801 гражданин РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 8361 человек. Общее количество выздоровлений достигло 4 878 333 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва. Второе место у Московской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт спрогнозировал, когда в России снизится заболеваемость COVID-19.