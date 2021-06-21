Эксперт спрогнозировал, когда в России снизится заболеваемость COVID-19

Тавадян считает, что пик заболеваемости наступит через 1-3 недели, а спада заболеваемости стоит ждать не раньше, чем через два месяца. Фото: Смольный

Тавадян считает, что пик заболеваемости наступит через 1-3 недели, а спада заболеваемости стоит ждать не раньше, чем через два месяца. Фото: Смольный

Пандемия коронавируса достигнет пика в России в течение трех недель, а после выйдет на плато. Спад заболеваемости ожидается не раньше, чем через два месяца, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По словам специалиста, которые приводит РИА Новости, статистика по коронавирусу резко ухудшилась по всей стране. 13 регионов вошли в темно-красную зону, где показатель распространения превышает 1,2. В зеленой зоне (меньше 0,9) находятся только Ингушетия и Якутия.

Тавадян считает, что пик заболеваемости наступит через 1-3 недели, а спада заболеваемости стоит ждать не раньше, чем через два месяца. Эксперт отметил, что третья волна ковида должна была состояться весной, однако «сдвинулась» на лето. Следующая вспышка заболеваемости ожидается в конце года.

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