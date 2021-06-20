Инфекционист Малиновская рассказала о новой смертельной тактике коронавируса

Инфекционист Малиновская рассказала о новой смертельной тактике коронавируса
Так с новыми пациентами надо постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, так как старые алгоритмы уже не работают. Фото: pixabay.com
COVID-19 стал вести себя более агрессивно и непредсказуемо.
Об этом заявила врач Светлана Малиновская, сообщает «Московский комсомолец». Специалист отметила, что изменение крови у заболевших происходит в считанные часы. Тромбоциты увеличиваются до такой степени, что образуют тромбоз и убивают человека.
Так с новыми пациентами надо постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, так как старые алгоритмы уже не работают.
Малиновская отметила, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов COVID-19, в том числе и индийского.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что рабочих организаций можно отстранить от работы при отказе делать прививку от COVID-19. Если в регионе действует постановление об обязательности вакцинации для некоторых категорий работников, то непривитого можно отстранить.
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