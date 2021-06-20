Минтруд заявил о законности отстранения от работы за отказ от вакцинации

Так отказ от прививки без причин может привести к отстранению на работе. Фото: pixabay.com

Так отказ от прививки без причин может привести к отстранению на работе. Фото: pixabay.com

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что рабочих организаций можно отстранить от работы при отказе делать прививку от COVID-19.

Если в регионе действует постановление об обязательности вакцинации для некоторых категорий работников, то непривитого можно отстранить, отметил Котяков, сообщает «Коммерсантъ».

Так отказ от прививки без причин может привести к отстранению на работе. При этом зарплата не сохраняется.

В некоторых регионах страны ввели обязательную прививку для рабочих организаций. Это Москва, Северная столица и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре допустили ускоренное распространение коронавируса в России. Распространение COVID-19 в России может ускориться из-за небольшого числа вакцинированных и тех, у кого еще остались антитела. Лучший выход из такой ситуации – это прививать население.