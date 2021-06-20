В Роспотребнадзоре допустили ускоренное распространение коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России может ускориться из-за небольшого числа вакцинированных и тех, у кого еще остались антитела.

Об этом сообщила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская на «России 1».