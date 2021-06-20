В Роспотребнадзоре допустили ускоренное распространение коронавируса в России

В Роспотребнадзоре допустили ускоренное распространение коронавируса в России
Лучший выход из такой ситуации – это прививать население. Фото: pixabay.com

Распространение COVID-19 в России может ускориться из-за небольшого числа вакцинированных и тех, у кого еще остались антитела.

Об этом сообщила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская на «России 1».

Лучший выход из такой ситуации – это прививать население, чтобы в государстве не распространялись новые штаммы COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перенесенный коронавирус может спровоцировать у человека развитие артритов, полимиозитов и волчанки. Об этом рассказала главный ревматолог московского Депздрава Алена Загребнева. По ее словам, инфекция является основным фактором, который может запустить аутоиммунное заболевание. Особенно опасны, по словам доктора, вирусы, в том числе COVID-19. Симптомы заболеваний могут проявляться в течение полугода.

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