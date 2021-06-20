Перечислены вызываемые COVID-19 аутоиммунные заболевания

Перенесенный коронавирус может спровоцировать у человека развитие артритов, полимиозитов и волчанки. Об этом рассказала главный ревматолог московского Депздрава Алена Загребнева.

По ее словам, инфекция является основным фактором, который может запустить аутоиммунное заболевание. Особенно опасны, по словам доктора, вирусы, в том числе COVID-19.

Специалист отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что симптомы заболеваний могут проявляться в течение полугода после встречи с вирусом. И добавила, что избежать тяжелых последствий нового вируса можно, только сделав прививку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о повторных случаях COVID из-за индийского штамма.