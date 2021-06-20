Собянин рассказал о повторных случаях COVID из-за индийского штамма

Собянин рассказал о повторных случаях COVID из-за индийского штамма
По словам Сергея Собянина, можно наблюдать повторные заражения. Фото: kremlin.ru

В Москве фиксируются случаи повторного заболевания COVID-19, в том числе и после вакцинации. Об этом заявил мэр столицы Сергея Собянин.

По его словам, распространение новой болезни в Москве связано с индийским штаммом вируса. Собянин отметил, что отличие от «уханьского» штамма для защиты от «индийского» требуется уровень иммунитета в два раза выше.

Собянин отметил в эфире телеканала «Россия 1», что уровень иммунитета, для того чтобы оградиться от индийской мутации, должен быть в два раза выше по сравнению с уханьским вариантом. И объяснил, из-за чего можно наблюдать повторные заражения и среди тех, кто сделал прививку, но давно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 611 человек. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 450 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 8 629 человек.

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