Столкновение велосипеда и мотоцикла, наезд на велосипедиста, ДТП с трамваем и мусоровозом: летальные инциденты на дорогах Петербурга и Ленобласти

За последние дни на дорогах Северной столицы и Ленинградской области произошло четыре аварии, жертвами которых стали люди: пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты — к сожалению, транспортное средство или его отсутствие не спасает от риска погибнуть на дороге.

Так, в ночь на 21 июня во Всеволожском районе Ленобласти, неподалеку от станции Ламбери 45-летний мужчина, у которого, кстати, был день рождения, столкнулся с ведущим на полной скорости и без госзнаков мотоциклом «Хонда» под управлением 40-летнего петербуржца.

Мотоцикл ехал по «встречке» и врезался в велосипед с такой силой, что его отбросило на соседний «Фольксваген». В результате оба мужчины на «железных конях» скончались до приезда скорой, а их транспорт восстановлению не подлежит. Автомобилист не пострадал, у его легковушки лишь помялся передний бампер.

Немногим раньше, в субботу на 24-м километре трассы «Красное Село — Гатчина — Павловск» 33-летний водитель мусоровоза внезапно выехал на встречную полосу. В результате уроженец Новгородской области сбил 60-летнего пешехода. Телесные повреждения оказались для него критическими — мужчина скончался на месте ДТП. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ст. 264 УК РФ).

В тот же день около шести часов вечера на Выборгском шоссе 33-летний петербуржец, будучи трезвым, но не имея водительских прав и управляя «Хондой Аккорд», наехал на 34-летнего велосипедиста — столкновение оказалось летальным для владельца двухколесного транспорта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А вечером 16 июня в Невском районе женщина попала под трамвай на остановке «Запорожская улица». По рассказам очевидцев, петербурженка шла по трамвайным путям в наушниках и не слышала предупредительных сигналов, подаваемых водителем. В итоге дело закончилось смертью — пострадавшая скончалась еще до приезда медиков. Сейчас по факту аварии проводит проверку главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.