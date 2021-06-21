В Петербурге поймали рыбака, незаконно выловившего почти 500 корюшек

Мужчина использовал запрещенное орудие лова «паук».

В Санкт-Петербурге обратили внимание на рыбака, который использовал запрещенное орудие лова «паук». Благодаря ему он выловил 475 экземпляров рыбы корюшки. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО.

Действия рыбака нанесли ущерб водным ресурсам на сумму более 47 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело – он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В ведомстве отметили, что далеко не все орудия можно использовать для вылова водных биоресурсов. Прежде чем идти на рыбалку стоит ознакомиться со списком и тогда никаких проблем с законом не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти пресекли факты незаконного вылова более 800 экземпляров корюшки.