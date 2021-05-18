В Ленобласти пресекли факты незаконного вылова более 800 экземпляров корюшки

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В акватории реки Волхов Ленинградской области транспортная полиция пресекла факты незаконного вылова более 800 экземпляров корюшки Установлено, что рыболовы-любители осуществляли вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова – волокушами. Возбудили уголовное дело.

Сотрудники линейного пункта полиции в порту Подпорожье совместно с представителями федерального агентства по рыболовству в ходе проведения рейдовых мероприятий, за незаконной ловлей водных биоресурсов выявили двух 48-летних жителей Волховского района Ленинградской области.

Рыболовы-любители, находясь на моторной лодке в акватории реки Волхов, ловили биоресурсы запрещенным орудием лова – волокушей.

За период противоправной деятельности злоумышленники извлекли из реки 340 экземпляров корюшки. Сумма ущерба, причиненного действиями данных лиц, 34 тыс. рублей.

В настоящее время дознавателем Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В тот же день транспортная полиция выявила аналогичный факт. 43-летний житель г. Волхов Ленинградской области, на моторной лодке при помощи волокуши, выловил 471 экземпляр популярной огуречной рыбы.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Кроме того, установили, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение подобного противоправного деяния.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти и двух лет соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти стартует фестиваль «Корюшка идет!».