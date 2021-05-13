В Ленобласти стартует фестиваль «Корюшка идет!»

Рыбная продукция будет изготовлена не только из корюшки, но и ряпушки, щуки, карпа, леща, форели, осетра и сома. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Рыбная продукция будет изготовлена не только из корюшки, но и ряпушки, щуки, карпа, леща, форели, осетра и сома. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В городе Новая Ладога Ленобласти в эти выходные, 15 и 16 мая, пройдет фестиваль «Корюшка идет!».

Для гостей праздника подготовили обширную развлекательную программу — заявлены соревнования рыболовов, кулинарные мастер-классы, ярмарка ремесел, мотошоу, аллея художников и музыкальные выступления.

Как сообщила пресс-служба правительства 47-го региона, на главной сцене фестиваля выступят творческие коллективы области и Петербурга, а также звезды российской эстрады ─ Анна Семенович и группа «Смысловые галлюцинации».

Вечером 15 мая состоится праздничный фейерверк.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что традиционный Праздник корюшки, он же фестиваль, проходивший в Петербурге на протяжении 18 лет, в этом году не состоится. Причиной отмены мероприятия снова стал коронавирус.