За сутки коронавирус подхватили 734 петербуржца

За сутки коронавирус подхватили 734 петербуржца
Новые данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 734 горожанина сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 12 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 424 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 718 человек. Третье место у Подмосковья — 642 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 82 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 12 тысяч петербуржцев прошли реабилитацию после перенесенного COVID.

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