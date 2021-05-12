За сутки коронавирус подхватили 734 петербуржца

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 734 горожанина сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 12 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 424 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 718 человек. Третье место у Подмосковья — 642 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 82 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 12 тысяч петербуржцев прошли реабилитацию после перенесенного COVID.