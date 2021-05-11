Более 12 тысяч петербуржцев прошли реабилитацию после перенесенного COVID

За месяц в дневных стационарах могут пройти восстановительное лечение более 1 тысячи пациентов и амбулаторно – около 1,8 тысячи человек. Фото: комитет по здравоохранению

За месяц в дневных стационарах могут пройти восстановительное лечение более 1 тысячи пациентов и амбулаторно – около 1,8 тысячи человек. Фото: комитет по здравоохранению

Более 12 тыс. петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесенного COVID-19. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев

Так, более 4 тысяч пациентов из указанных 12 тыс. находятся в стационарных условиях. К настоящему моменту в восстановительном лечении после перенесенной болезни нуждаются более 20 тыс. пациентов, в том числе 1,3 тыс. пациентам показана реабилитация в стационарах.

Как сообщили на сайте администрации города, общая мощность отделений постковидной реабилитации в Северной столице свыше 320 коек.

Пациентов на восстановительное лечение принимают в городской больнице № 40, Госпитале для ветеранов войн, городской многопрофильной больнице № 2, Мариинской больнице, городской больнице № 38 им. Н.А. Семашко. Работающее население принимает пансионат «Восток-6».

Напомним, власти Петербурга по-прежнему рассчитывают на то, что улучшить эпидемиологическую обстановку в городе позволит вакцинация населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снижается заболеваемость COVID-19, картина может измениться после майских праздников.