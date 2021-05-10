В Петербурге успели сделать прививку от коронавируса более 590 тысяч человек

В Петербурге успели сделать прививку от коронавируса более 590 тысяч человек
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Полностью цикл вакцинации завершили 478 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 590 953 человека. Из них полный цикл завершили 478 930 человек. Об этом сообщается на сайте Смольного в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19.

За прошедшие сутки первую дозу получили 631 человек, вторично привились 752 человека. Видимо, дело в праздниках – петербуржцам было не до вакцинации. В городе все еще есть 194 тысячи комплектов вакцины, по поликлиникам распределены 100 тысяч комплектов.

«Медицинская инфраструктура и количество поставляемой вакцины позволяют значительно ускорить темп прививочной кампании. Помимо имеющейся в достаточном количестве вакцины Гам-Ковид-Вак в городе есть запас вакцины ЭпиВакКорона»,

— сообщается в справке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за неделю на 11% снизилась заболеваемость коронавирусом.

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