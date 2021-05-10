В Петербурге за неделю на 11% снизилась заболеваемость коронавирусом

Также немного снизилась смертность.

В Санкт-Петербурге подвели итоги майских праздников. Известно, что за последнее время снизилось количество заразившихся коронавирусом на 11%. За неделю было выявлено 4,6 тысяч случаев заражения, а неделей ранее почти 5,2 тысячи. Об этом сегодня, 10 мая, сообщается на сайте Смольного в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19.

При этом количество выздоровевших тоже упало – на 33%. За неделю из больниц выписали более 3,6 тысяч человек, а на прошлой – 5,4 тысячи.

«Эпидемический процесс находится на высоком плато. Возможность роста заболеваемости сохраняется»,

— говорится в справке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спутник V» позволил Сан-Марино победить коронавирус. С 4 мая в республике не зафиксировали ни одного нового заражения. Смертность от новой болезни сократилась до нуля.