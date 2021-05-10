«Спутник V» позволил Сан-Марино победить коронавирус

Благодаря российской вакцине «Спутник V» Сан-Марино стало первой европейской страной, победившей инфекцию COVID-19.

В начале апреля там выявляли порядка 250 ковид-инфицированных в неделю. Однако с 4 мая в республике не зафиксировали ни одного нового заражения. Смертность от новой болезни сократилась до нуля.

Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), в Сан-Марино провели самую успешную в Европе кампанию по вакцинации. В стране используют российскую вакцину «Спутник V».

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, кому нельзя прививаться «Спутником V». Эксперты назвали сразу шесть категорий граждан, которым нужно выбрать другой препарат.