В Петербурге снижается заболеваемость COVID-19, картина может измениться после майских праздников

В Северной столице России пока фиксируют улучшение эпидемиологической обстановки – заболеваемость новой коронавирусной инфекцией падает. Впрочем, после длинных майских праздников картина может несколько поменяться. На массовых мероприятиях горожане и туристы забывали о социальной дистанции и необходимости носить маски.

По последним данным, за неделю количество заразившихся коронавирусом снизилось на 11%. Всего за неделю было выявлено 4,6 тысяч случаев заражения, а неделей ранее почти 5,2 тысячи.

При этом меньше стало и тех, кто пошел на поправку. Показатель выздоровевших снизился на 33%. За неделю из больниц выписали более 3,6 тысяч человек, а на прошлой – 5,4 тысячи.

По словам специалистом, в настоящее время эпидемиологический процесс находится на высоком плато, а возможность роста заболеваемости сохраняется.

Не исключено, что сейчас, после майских праздников, статистика может стать более печальной. За неделю в городе прошло множество массовых мероприятий. Северная столица открывала туристический сезон, провела фестиваль ледоколов и отметила День Победы. На всех этих событиях многие горожане забывали о масках и социальной дистанции.

Власти Петербурга по-прежнему рассчитывают на то, что улучшить эпидемиологическую обстановку в городе позволит вакцинация населения. Пока полностью цикл вакцинации завершили 478 тысяч человек. Хотя бы первую дозу вакцины получили более 590 тысяч человек. В городе все еще есть 194 тысячи комплектов вакцины, по поликлиникам распределены 100 тысяч комплектов.

Продолжают работать пункты вакцинации. Один из них открыт в Ледовом дворце. Ранее сообщалось, что в среднем за день вакцинацию в нем проходят около 40 человек. Желающим привиться от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.