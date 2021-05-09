Пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом ежедневно посещают около 40 человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье, 9 мая, посетил пункт вакцинации от COVID-19 в Ледовом дворце.

«В пункт можно попасть как через отдельный вход с улицы, так и из вестибюля Ледового дворца. В среднем за день вакцинацию в нем проходят около 40 человек», — сообщили в Смольном.

Желающим привиться от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как отметил глава Петербурга Александр Беглов, у петербуржцев также есть возможность пройти вакцинацию в удобное для себя время, в том числе совместить прививку с посещением торгового центра, театра или спортивных мероприятий.