Пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом ежедневно посещают около 40 человек

Пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом ежедневно посещают около 40 человек
Беглов посетил пункт вакцинации в Ледовом дворце Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье, 9 мая, посетил пункт вакцинации от COVID-19 в Ледовом дворце.

«В пункт можно попасть как через отдельный вход с улицы, так и из вестибюля Ледового дворца. В среднем за день вакцинацию в нем проходят около 40 человек», — сообщили в Смольном.

Желающим привиться от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как отметил глава Петербурга Александр Беглов, у петербуржцев также есть возможность пройти вакцинацию в удобное для себя время, в том числе совместить прививку с посещением торгового центра, театра или спортивных мероприятий.

Александр Беглов вакцинация коронавирус


 

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