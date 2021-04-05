В Ледовом дворце заработает пункт вакцинации с 6 апреля

В Ледовом дворце заработает пункт вакцинации с 6 апреля
Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. Фото: Google View

В Ледовом дворце уже завтра заработает пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Привиться от новой болезни все желающие смогут в дни хоккейных матчей. Необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Обслуживать пункт будет выездная бригада городской поликлиники №94 Невского района.

Как отметил глава Петербурга Александр Беглов, у петербуржцев также есть возможность пройти вакцинацию в удобное для себя время, в том числе совместить прививку с посещением торгового центра, театра или спортивных мероприятий.

Напомним, с начала кампании в городе от коронавируса привились 405 074 человека. Более половины из них прошли оба этапа вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково могут появиться пункты вакцинации от COVID.

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