В ДТП в Ленобласти погибли мотоциклист и велосипедист

В Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, ДТП произошло на седьмом километре дороги 41К-066 между деревней Вартемяги и поселком Токсово.

По предварительной информации, 44-летний велосипедист столкнулся с мотоциклом Honda. Мужчину на велосипеде отбросило на Volkswagen. Мотоциклист и велосипедист погибли на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария остановила движение трамваев.