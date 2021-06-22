Песков прокомментировал заявления о «дискриминации» непривитых от коронавируса

В первую очередь, люди без прививки не будут работать на всех участках. Фото: kremlin.ru

В первую очередь, люди без прививки не будут работать на всех участках. Фото: kremlin.ru

Россияне без иммунитета к коронавирусу будут представлять угрозу для окружающих, какая-то дискриминация в этой связи ожидаема.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что дискриминация будет. В первую очередь, люди без прививки не будут работать на всех участках. Уже сейчас обязательна прививка для некоторых категорий граждан. Так что это невозможно. Невакцинированные будут представлять угрозу для населения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков рассказал о главных причинах роста заболеваемости. Он отметил, что вирус является довольно коварным и забывать об этом нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о трех причинах, по которым в стране растет заболеваемость коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.