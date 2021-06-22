В среду в Петербурге воздух прогреется до +34 градусов

В среду в Петербурге воздух прогреется до +34 градусов
В Петербурге сохраняется жара. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Аномальная жара не торопится покидать Петербург. В среду, 23 июня, в городе на Неве ожидается температура воздуха до +34 градусов.

Об этом говорится в прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В среду в Петербурге установится переменная облачность. Ночью и во второй половине дня на город местами обрушатся небольшие дожди и гроза. Южный ветер будет умеренным, при грозе порывистым.

Ночью в Северной столице термометры покажут от +23 до +25 градусов. Днем значительно жарче — от +32 до +34 градусов. Немного прохладнее будет только у Финского залива — до +30 градусов.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы плавятся четвертый день подряд, молят о грозе и ищут спасения от жары в воде.

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