Петербуржцы плавятся четвертый день подряд, молят о грозе и ищут спасения от жары в воде

Петербург ставит четвертый день подряд температурные рекорды. Город изнывает от жары. Местные жители с нетерпением ждут грозы, чтобы получить небольшую передышку. Впрочем, спасет она лишь на короткое время. Пока одни горожане делятся рецептами охлаждающих лимонадов в социальных сетях, а другие пытаются вырваться за город, чтобы охладиться.

Периферия жаркого антициклона продолжает диктовать погоду в Петербурге. Четвертый день город изнывает от жары.

Спасения в ближайшее время ждать не приходится. Несмотря на то, что к вечеру в Северной столице возможны кратковременные грозы, воздух все равно прогреется до рекордных отметок. В Петербурге, как обещал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, температура может добраться до отметки +35 градусов, а в области до +36.

Жара гонит петербуржцев за город. Тот, у кого нет возможности, ищет способы охладиться в городе. В ночь на 22 июня двое горожан устроили прыжки в Неву. Одни очевидцы предположили, что экстремалы расстроились из-за поражения сборной России на Евро-2020, другие — что мужчины перегрелись на солнце.

Жара успела отразиться на работе даже Ботанического сада. До 24 июня там из-за аномальной жары закрыли оранжереи. Едва ли посетители смогли бы находиться в них – температура в оранжереях поднимается намного выше +35 градусов.