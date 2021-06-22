Петербуржцы плавятся четвертый день подряд, молят о грозе и ищут спасения от жары в воде

Петербуржцы плавятся четвертый день подряд, молят о грозе и ищут спасения от жары в воде
В Петербурге - аномальная жара. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Петербург ставит четвертый день подряд температурные рекорды. Город изнывает от жары. Местные жители с нетерпением ждут грозы, чтобы получить небольшую передышку. Впрочем, спасет она лишь на короткое время. Пока одни горожане делятся рецептами охлаждающих лимонадов в социальных сетях, а другие пытаются вырваться за город, чтобы охладиться.

Петербуржцы изнывают от жары. Фото: скриншот социальной сети «ВКонтакте»

Периферия жаркого антициклона продолжает диктовать погоду в Петербурге. Четвертый день город изнывает от жары.

Петербуржцы изнывают от жары. Фото: скриншот социальной сети «ВКонтакте»

Спасения в ближайшее время ждать не приходится. Несмотря на то, что к вечеру в Северной столице возможны кратковременные грозы, воздух все равно прогреется до рекордных отметок. В Петербурге, как обещал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, температура может добраться до отметки +35 градусов, а в области до +36.

Петербуржцы изнывают от жары. Фото: скриншот социальной сети «ВКонтакте»

Жара гонит петербуржцев за город. Тот, у кого нет возможности, ищет способы охладиться в городе. В ночь на 22 июня двое горожан устроили прыжки в Неву. Одни очевидцы предположили, что экстремалы расстроились из-за поражения сборной России на Евро-2020, другие — что мужчины перегрелись на солнце.

Петербуржцы изнывают от жары. Фото: скриншот социальной сети «ВКонтакте»

Жара успела отразиться на работе даже Ботанического сада. До 24 июня там из-за аномальной жары закрыли оранжереи. Едва ли посетители смогли бы находиться в них – температура в оранжереях поднимается намного выше +35 градусов.

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