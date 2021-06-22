Главный синоптик Петербурга рассказал, когда станет прохладнее

В Петербурге вот уже который день подряд сохраняется аномальная жара. Погода уже побила несколько температурных рекордов, но в ближайшие два дня прохлада не наступит.

Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По его данным, жара выше +30 градусов закончится в четверг, 24 июня. В этот день через город пройдет атмосферный фронт, который снизит температуру до +25…+28 градусов. Такая погода продолжится в выходные и в начале следующей недели.

Сегодня, 22 июня, город на Неве идет на новый температурный рекорд. Ожидается, что термометры в разгар дня покажут +35, +36 градусов. До этого самый жарский июньский день был 15 июня 1998 года — тогда было +34,6 градуса. Сегодняшний день может оказаться историческим, заключил Колесов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге воздух прогреется до +34 градусов.