Арзамасова и Авербух раскрыли пол ребенка

Арзамасова и Авербух раскрыли пол ребенка
Арзамасова опубликовала совместное видео со своим супругом. Фото: скриншот Instagram

Супруги ждут появления малыша уже этой осенью.

Ведущая Алла Довлатова раскрылся пол ребенка Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Оказывается, что у пары осенью 2021 года родится мальчик. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Давно не встречались с Ильей. За это время он женился и скоро у них с Лизой родится сын. Пусть все будет хорошо! И у них, и у нас!»

— пишет ведущая.

Напоминаем, что Арзамасова и Авербух поженились в конце декабря 2020 года. В апреле они объявили, что ждут ребенка. Артистка станет мамой впервые, а вот для фигуриста это уже второй ребенок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фигурист Илья Авербух впервые прокомментировал свадьбу с 25-летней Елизаветой Арзамасовой.

Илья Авербух лиза арзамасова ребенок


 

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