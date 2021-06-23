Арзамасова и Авербух раскрыли пол ребенка

Супруги ждут появления малыша уже этой осенью.

Ведущая Алла Довлатова раскрылся пол ребенка Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Оказывается, что у пары осенью 2021 года родится мальчик. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Давно не встречались с Ильей. За это время он женился и скоро у них с Лизой родится сын. Пусть все будет хорошо! И у них, и у нас!»

— пишет ведущая.

Напоминаем, что Арзамасова и Авербух поженились в конце декабря 2020 года. В апреле они объявили, что ждут ребенка. Артистка станет мамой впервые, а вот для фигуриста это уже второй ребенок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фигурист Илья Авербух впервые прокомментировал свадьбу с 25-летней Елизаветой Арзамасовой.