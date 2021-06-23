Петербуржец просит суд разрешить ему погасить долг радиостанции «Эрмитаж»

Сама радиостанция пыталась решить проблему с финансами благодаря поддержке слушателей. Фото: pixabay

Сама радиостанция пыталась решить проблему с финансами благодаря поддержке слушателей. Фото: pixabay

В Петербурге местный житель попросил разрешение у суда погасить долг радиостанции «Эрмитаж» перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Как сообщает АБН, арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит заявление петербуржца 2 июля. Стало известно, что этим мужчиной является Антон Ромашов — соучредитель группы строительных компаний «Арко».

Радиостанция «Эрмитаж» принадлежит ЗАО «Радиокомпания «Культура». В апреле представители АСВ через суд решили признать радио «Эрмитаж» банкротом. Причиной послужили убытки радиостанции в 4-5 млн рублей. При этом ежедневно «Эрмитаж» слушают 238 тысяч человек. В 2020 году выручка радиокомпании «Культура» снизилась на 40% до 6,9 млн рублей.

Сама радиостанция пыталась решить проблему с финансами благодаря поддержке слушателей. 10 июня станция запустила сбор средств с целью собрать 15 млн рублей за три месяца, чтобы погасить долги. За первую неделю получилось собрать более 1,3 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге спасают радио «Эрмитаж»: за неделю собрано 1,3 млн рублей.