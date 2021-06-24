В Кудрово малыша упустили из виду: ребенок уполз на дорогу

В Кудрово малыша упустили из виду: ребенок уполз на дорогу
Ребенок выполз на дорогу. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

К радости родителей и пользователей Сети ребенка вовремя заметил водитель машины.

В Ленинградской области во Всеволожском районе 23 июня примерно в 18:40 произошел неприятный инцидент — под колесами чуть не оказался маленький ребенок. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Водитель из Кудрово выложил в группу в Сети видеозапись, на которой малыш выполз на проезжую часть.

По словам автомобилиста, все случилось на улице Столичной. Ребенок легко и просто отполз от детской площадки и оказался прямо под колесами машины. Однако все обошлось.

Внимательный мужчина успел заметить малыша и вовремя остановиться.

После этого сразу начались поиски родителей.

Пользователь отметил, что рядом матери малыша так и не оказалось. По его мнению, ребенка сразу же искать не кинулись.

Позднее же стало известно, что родителя обнаружить получилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одинокий ребенок бегал по Митрофаньевскому шоссе и чуть не угодил под колеса.

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