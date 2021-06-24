Мертвого пенсионера нашли в золотой «Ладе» на улице Верности

Машина стояла у дома №20 по улице Верности. Фото: google.maps

Машина стояла у дома №20 по улице Верности. Фото: google.maps

В Калининском районе полиция разбирается в обстоятельствах смерти пожилого мужчины, труп которого нашли в отечественной легковушке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, рано утром 23 июня в оперативные службы позвонил мужчина с улицы Верности. Он сообщил, что нашел труп возле дома № 20.

Мертвый мужчина находился в автомобиле ВАЗ 2110 золотого цвета с областными номерами. Погибшему на вид около 70 лет. Его личность устанавливается.

Полиция Калининского района проводит проверку и выясняет обстоятельства смерти пенсионера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах за стадионом в воде найден труп: предположительно мертв 15-летний подросток. Сообщается, что данные еще находятся на стадии проверки.