В Сланцах за стадионом в воде найден труп: предположительно мертв 15-летний подросток

В Ленинградской области в городе Сланцы был найден труп.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июня в городе Сланцы мужчина сообщил в отдел полиции сотрудникам правоохранительных органов о трупе.
По словам свидетеля, в городе Сланцы в микрорайоне Лучки за стадионом находился труп.
Отмечается, что бездыханное тело было обнаружено в воде.
Кроме того, по предварительной информации тело принадлежит 15-летнему подростку.
Сообщается, что данные еще находятся на стадии проверки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга в бытовке найден мумифицированный труп.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого.