В Сланцах за стадионом в воде найден труп: предположительно мертв 15-летний подросток

В Сланцах за стадионом в воде найден труп: предположительно мертв 15-летний подросток
За стадионом в Сланцах нашли труп. Фото: Pixabay.com

В Ленинградской области в городе Сланцы был найден труп.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июня в городе Сланцы мужчина сообщил в отдел полиции сотрудникам правоохранительных органов о трупе.

По словам свидетеля, в городе Сланцы в микрорайоне Лучки за стадионом находился труп.

Отмечается, что бездыханное тело было обнаружено в воде.

Кроме того, по предварительной информации тело принадлежит 15-летнему подростку.

Сообщается, что данные еще находятся на стадии проверки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга в бытовке найден мумифицированный труп.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого.

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