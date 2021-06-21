В Курортном районе Петербурга в бытовке найден мумифицированный труп

В Курортном районе Петербурга в бытовке найден мумифицированный труп
Тело обнаружили в бытовке в Зеленогорске. Фото: spb.sledcom.ru

В Петербурге в Курортном районе города был найден мумифицированный труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 июня в городе Зеленогорск по улице Мира дома 4 в бытовке рабочие нашли тело мужчины.

Прибывшие правоохранительные органы обнаружили мумифицированный труп неизвестного.

Оказалось, что в помещении бытовки, на нижней полке двухъярусной кровати, расположенной на территории частного дома, по находилось тело. Предположительно это был мужчина. Определить пол было не так-то просто. Потому что труп в состоянии мумификации и скелетирования.

Однако на мертвеце сохранилась его одежда. Темно-синяя куртка с подкладкой из меха, свитер, нижнее белье — трусы в продольную полоску.

Отмечается, что каких-либо документов или записок найдено не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого.

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