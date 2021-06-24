Bloomberg узнал об удалении сведений о первом варианте коронавируса из базы США

Bloomberg узнал об удалении сведений о первом варианте коронавируса из базы США
Вирусолог смог восстановить удаленные данные, но они всё равно не дают информации о происхождении вируса. Фото: unsplash.com

Информацию о генетическом коде китайского штамма, который начал распространяться в зимой 2019 г. в Ухане, убрали из баз США в начале лета 2020 г. по просьбе китайских ученых, которые до этого предоставили эти сведения.

Об этом узнал Bloomberg, сообщают «Ведомости». Информация о геноме первоначального варианта COVID-19 поступила в Национальный институт здравоохранения США весной 2020 г. Ее США предоставили китайские власти. Однако позже ученые из Китая отозвали эти сведения. Так первоначальные данные о COVID-19 были изъяты из баз данных США.

Вирусолог смог восстановить удаленные данные, но они всё равно не дают информации о происхождении вируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция приступила к третьей фазе клинических испытаний своей вакцины от COVID-19.

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