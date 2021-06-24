Bloomberg узнал об удалении сведений о первом варианте коронавируса из базы США

Информацию о генетическом коде китайского штамма, который начал распространяться в зимой 2019 г. в Ухане, убрали из баз США в начале лета 2020 г. по просьбе китайских ученых, которые до этого предоставили эти сведения.

Об этом узнал Bloomberg, сообщают «Ведомости». Информация о геноме первоначального варианта COVID-19 поступила в Национальный институт здравоохранения США весной 2020 г. Ее США предоставили китайские власти. Однако позже ученые из Китая отозвали эти сведения. Так первоначальные данные о COVID-19 были изъяты из баз данных США.