Злой рок «Улиц разбитых фонарей»: умер еще один актер сериала

Жизнь не щадит актеров сериала «Улицы разбитых фонарей». В четверг, 24 июня, стало известно о смерти еще одного актера, который снимался в этом популярном сериале. В возрасте 73 лет умер актер Александр Лесков. Причины смерти пока неизвестны.

Александр Лесков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза одновременно со службой в театре снимался во многих популярных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Ворон», «Гончие», «Ментовские войны», «Спецназ». Кроме того, актер участвовал в постановках многих театров – Красноярского драматического, МДТ, БДТ, Рижской драмы, Московского Ленкома.

Напомним, в начале июня ушел из жизни актер театра и кино Артем Анчуков. Ему было 39 лет. Зрителям она также запомнился по ролям в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Улица разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела», «Молодежка» и другие.

С 2017 года умерли актеры, которые снимались в сериале «Улицы разбитых фонарей»: Николай Годовиков (66 лет), Владимир Тыкке (75 лет), Борис Агешин (78 лет), Юрий Ароян (68 лет), Владислав Жуковский (73 года).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судьба многих актеров из «Улиц» сложилась не завидным образом. Так, в январе 2021 года полиция задержала 62-летнего Никиту Струкова, принимавшего участие в съемках детективного сериала.