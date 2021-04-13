Подозрения в педофилии, болезни и смерти: трагичные судьбы актеров из «Улиц разбитых фонарей»

Актер Струков не помнит мальчика, в развращении которого его подозревают. Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Актер Струков не помнит мальчика, в развращении которого его подозревают. Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Сериал «Улицы разбитых фонарей» по мотивам произведений Алексея Кивинова выходил на российском телевидении с 1998 по 2019 годы и стал самым продолжительным сериалом в истории отечественного ТВ. Однако кроме регалий у проекта есть и мистическая сторона: судьба многих актеров из «Улиц» сложилась не завидным образом.

Так, в январе 2021 года полиция задержала 62-летнего Никиту Струкова, принимавшего участие в съемках детективного сериала. Его подозревают в развращении 16-летнего подростка из Архангельской области, проживающего в Петербурге. Инцидент произошел в сентябре 2020-го, а 12 апреля 2021 года следователи открыли уголовное дело.

Тогда же стало известно, что Струков может быть причастен и к другим эпизодам насильственных действий в отношении несовершеннолетних. В 2019-м актер, возможно, имел связь с учеником одного из колледжей Северной столицы. Этот факт может послужить основой для второго уголовного дела.

Стоит отметить, что данный случай — исключение из череды смертей, преследующей участников криминального сериала. Совсем недавно, 1 апреля, ушла из жизни актриса Нина Жернакова, появившаяся также в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова. Ей было 83 года, и коронавирусная инфекция оказалась для пожилой петербурженки летальной.

Если смерть Жернаковой вызывает глубокое сочувствие, но не мистические подозрения, то с другими экс-участниками «Улиц разбитых фонарей» ситуация иная. С момента запуска сериала гибель настигла 14 актеров, многих — совсем не в преклонном возрасте.

Так, в феврале 2020-го ушел из жизни 53-летний Дмитрий Бульба, а в ноябре 2019-го в Самаре скончался Виталий Жигалин, которому не было и 50 лет. В июне 2018-го скоропостижно ушла из жизни в возрасте 57 лет Татьяна Малыщицкая. На гастролях в Краснодаре остановилось сердце у 75-летнего Игоря Шибанова, это произошло в сентябре 2019 года.

Также с 2017 года умерли Николай Годовиков (66 лет), Владимир Тыкке (75 лет), Борис Агешин (78 лет), Юрий Ароян (68 лет), Владислав Жуковский (73 года).

Совсем недавно, 28 марта, стало известно о госпитализации еще одного участника «Улиц разбитых фонарей». 47-летний Марк Горонок попал на больничную койку с обширным инфарктом. «Есть ничего не могу, правая рука не работает», — рассказал о своем состоянии актер. Он предполагает, что поводом к сердечному приступу стала ссора с женой. Отметим, что врачи уже спасали ему жизнь после серьезного ДТП.