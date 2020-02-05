Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

На 54-м году жизни умер актер Дмитрий Бульба. О смерти артиста рассказали в Санкт-Петербургском театре «Мастерская»

Дмитрий Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде. Учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Закончив учебу, играл в ТЮЗе им. Брянцева, Театре на Литейном и снимался в кино.

На сцене его запомнили по роли Свидригайлова в спектакле Григория Козлова «Преступление и наказание». Среди его театральных работ также «Лес» Козлова.

«К сожалению, начиная с 2000-х годов Дмитрий Бульба почти не работал по специальности. Время от времени начинал репетировать в каком-нибудь спектакле, мелькал на небольших ролях в кино и сериалах, но потом снова пропадал, замыкался в себе, не выходил на связь. Сегодня ночью его не стало», — отметили в театре «Мастерская».

Первой работой на экране для Бульбы стала роль Петра в фильме 1990 года «Чернов. Chernov». Он также успел снятся в таких проектах как «Улыбка», «Гончие-2», «Ментовские войны-9», «Невский. Проверка на прочность» и «Улицы разбитых фонарей».