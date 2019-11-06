Актер «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин умер в Самаре

Несчастья продолжают преследовать актеров сериала «Улицы разбитых фонарей». В Самаре скончался Виталий Жигалин, сыгравший эпизодическую роль в культовом детективе.

Актер Виталий Жигалин ушел из жизни 5 ноября после продолжительной болезни. Ему было 47 лет, сообщает Самарский академический театр драмы имени Максима Горького.

Прощание с актером состоится 8 ноября в 11:00 в помещении Дома Актера на Вилоновской улице, 24 в Самаре.

В театре Виталий Жигалин прослужил около 25 лет. Артист был задействован в таких спектаклях как «Побег из Шоушенка», «Алые паруса», «Панночка» и «Три сестры». Фильмография актера насчитывает 15 фильмов и сериалов, среди них «Улицы разбитых фонарей», «Невский», «Морские дьяволы», «Ментовские войны 7» и «Дознаватель 2».

Жигалин — не первый актер «Улиц разбитых фонарей», ушедший из жизни за последние два года. Серия смертей началась в ноябре 2017-го. Тогда после тяжелой болезни скончался Сергей Кудрявцев. Следом за ним из жизни ушли Николай Годовиков, Владимир Тыкке, Борис Агешин, Татьяна Малышицкая, Юрий Ароян, Владислав Жуковский и Игорь Шибанов. Последний умер на пути в Краснодар, куда отправился на гастроли.

Не обошла череда несчастий и Елену Терновую. Актриса попала в дорожную аварию на ЗСД в конце сентября. Автомобиль Терновой столкнулся с такси и влетел в дорожное ограждения. После ДТП актрису госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.