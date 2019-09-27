В Петербурге попала в аварию актриса Елена Терновая

В ДТП на КАДе столкнулись Kia, принадлежащая «Яндекс.Такси» и Hyundai Solaris. За рулем последнего предположительно была заслуженная артистка РФ Елена Терновая.
Авария произошла сегодня, 27 сентября, около 12 часов дня. На съезде с Западного скоростного диаметра женщина за рулем легкового автомобиля Hyundai Solaris задела следующего попутно таксиста на Kia. В результате пострадавшая врезалась в ограждение трассы.
Данные участницы ДТП полностью совпадают с именем и фамилией известной актрисы кино и театра Елены Терновой, однако подтвержденной информации о личности пострадавшей нет. Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В больницу также доставлен водитель такси.
Об инциденте сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. Подробности аварии уточняются.
Ранее GazetaSPb сообщала о том, что в больницу Терновую отправили на вертолете.