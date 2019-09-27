За пострадавшей в ДТП с такси на ЗСД прилетел вертолет

На ЗСД днем 27 сентября произошла авария с участием Hyundai Solaris и автомобиля «Яндекс.Такси». За пострадавшей женщиной из иномарки прилетел вертолет.

Оранжевый Hyundai Solaris боком почти впечатало в ограждения. Машина серьезно повреждена. Женщину пришлось вытаскивать из авто силами спасателей. После её на вертолете доставят в больницу.

По словам очевидцев, автомобилистка пропустила поворот, а, когда хотела исправить ситуацию, столкнулась с такси.

«Судя по всему на рыжем Hyundai проехали съезд, который слева, а не справа, как обычно, и решили через все ряды налево уйти и попали под такси», — отметил свидетель происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях в соцсетях также сообщают, что в аварии могла пострадать одна из актрис «Улиц разбитых фонарей».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за пострадавшим в ДТП на КАД прилетел вертолет санавиации. Мужчину привезли в Елизаветинскую больницу.